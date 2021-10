Dal Pino: 'Razzismo è orribile, merita il Daspo a vita' (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Tutto ciò che è Razzismo e discriminazione è orribile, non fa parte di noi. E' un problema che purtroppo si vede non solo negli stadi. Negli stadi avvengono casi singoli, purtroppo ripetuti da parte ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Tutto ciò che èe discriminazione è, non fa parte di noi. E' un problema che purtroppo si vede non solo negli stadi. Negli stadi avvengono casi singoli, purtroppo ripetuti da parte ...

Advertising

marifcinter : Dal Pino: 'Le piccole società sono il cuore della Serie A. Sul numero delle squadre la Federcalcio ha detto che las… - ParliamoDiNews : Dal Pino “Stato non ha a cuore calcio, daspo a vita ai razzisti” – Libero Quotidiano #pino #cuore #calcio #daspo… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: #InterJuve, Dal Pino: 'Per la Supercoppa la data è ancora da definire, abbiamo due possibilità: il 22 dicembre o il 5 genn… - DucaAndrea85 : RT @marifcinter: #Supercoppa #InterJuve, Dal Pino: 'I sauditi non hanno esercitato in tempo l'opzione, ora ci chiedono di giocare lì e per… - TUTTOJUVE_COM : Dal Pino: 'Supercoppa? L'Arabia Saudita non aveva esercitato l'opzione per ospitare la partita' -