C’è un’Italia silenziosa in cui la solidarietà è un’urgenza E questa storia lo dimostra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è. Di “Italie” ce ne sono molte perché molte sono le occasioni per dividersi. Il nostro è un Paese che procede per episodi, così dannatamente importanti da spezzarci in fazioni e presto dimenticarcene. Viviamo una lacerazione continua tra favorevoli e contrari a prescindere, di nuovo destra e sinistra (per qualche tempo fu politica e antipolitica), tifoserie da salotto, plotoni da social, indignati e no-qualcosa. Italie che non avanzano ma saltellano da un episodio all’altro, spesso azzuffandosi, di solito comunque strepitando. Ma c’è, sempre,. Non è muta ma anzi parla e fa, solo non cerca il clamore. Qualche giorno fa ne ho incontrato un pezzetto e sono rimasto impressionato, assolutamente impressionato, dal garbo con cui raccontava ciò che a me pareva straordinario. “La ...