Bundesliga – Dortmund-Mainz 3-1 | gol e highlights del match | VIDEO

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Gol edi Borussia3-1: è tornato il marziano, Erling Braut Haaland. Doppietta per spazzare via gli ospiti. Il

Il Bayern Monaco sale da solo in vetta allainfliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato ... con una lunghezza di vantaggio sul Borussiae ...Il Bayern Monaco sale da solo in vetta allainfliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato ... con una lunghezza di vantaggio sul Borussiae ...Il 5-1 rimane però fino al triplice fischio e rimette i bavaresi in testa alla Bundesliga, con un punto di vantaggio sul Borussia Dortmund e tre su Friburgo e appunto Bayer Leverkusen, tramortito da q ...Un primo tempo devastante ha permesso al Bayern di far suo il big match dell'8a giornata di Bundesliga. Bordeaux ancora a rilento. Continua a non decollare il Bordeaux di Vladimir Petkovic, fermato su ...