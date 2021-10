Bloodborne per PC sarebbe praticamente pronto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si intensificano sempre di più i rumor dietro Bloodborne, il titolo di FromSoftware che fin dalla sua uscita ha saputo rapire il cuore dei giocatori. Come vi avevamo riportato recentemente, alcune indiscrezioni avrebbero svelato l'esistenza di Bloodborne 2 e di una versione rimasterizzata del primo capitolo per PS5 e PC. Ora secondo l'insider Shpeshal Nick del podcast XboxEra, lo sviluppo della versione di Bloodborne per PC sarebbe già terminato. Shpeshal Nick afferma che più fonti hanno confermato che il titolo esclusivo di PS4 arriverà su PC e che lo sviluppo di questa versione è già pronto, quindi FromSoftware potrebbe annunciarlo molto presto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si intensificano sempre di più i rumor dietro, il titolo di FromSoftware che fin dalla sua uscita ha saputo rapire il cuore dei giocatori. Come vi avevamo riportato recentemente, alcune indiscrezioni avrebbero svelato l'esistenza di2 e di una versione rimasterizzata del primo capitolo per PS5 e PC. Ora secondo l'insider Shpeshal Nick del podcast XboxEra, lo sviluppo della versione diper PCgià terminato. Shpeshal Nick afferma che più fonti hanno confermato che il titolo esclusivo di PS4 arriverà su PC e che lo sviluppo di questa versione è già, quindi FromSoftware potrebbe annunciarlo molto presto. Leggi altro...

