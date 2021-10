Ballottaggi | Viminale | ha votato il 43 | 94% | meno di un elettore su due

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l'affluenza alle urne rilevata alo in 63 Comuni chiamati al voto (non vengono considerati i numeri delle comunali in Friuli Venezia Giulia). I dati ...

Advertising

sopin57 : RT @MinistroEconom1: Il Viminale pubblica l'esito dei ballottaggi prima del voto: 'era solo un test'. Hanno visto che viene bene anche sen… - Mattia_Lz : RT @MinistroEconom1: Il Viminale pubblica l'esito dei ballottaggi prima del voto: 'era solo un test'. Hanno visto che viene bene anche sen… - pasquale_carta : RT @MinistroEconom1: Il Viminale pubblica l'esito dei ballottaggi prima del voto: 'era solo un test'. Hanno visto che viene bene anche sen… - monikindaaaa : RT @MinistroEconom1: Il Viminale pubblica l'esito dei ballottaggi prima del voto: 'era solo un test'. Hanno visto che viene bene anche sen… - anna_lorella : @fratotolo2 Altri ha fatto questo: Ballottaggi, il Viminale pubblica i dati dei vincitori nel Lazio prima ancora de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Viminale

Lo dimostrano i dati che arrivano dalsulla chiusura. A chiusura dei seggi l'affluenza al ballottaggio si ferma ad un misero 43,94% nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal ...Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l'affluenza alle urne rilevata per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dalnon tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla chiusura dei seggi aveva votato il 52,67%. Dunque ha votato molto meno della metà degli elettori, con un ...Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l'affluenza rilevata per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto ...Come a Roma, anche a Torino per il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo la vittoria è praticamente certa. In base ai risultati ufficiali dal V ...