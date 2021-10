Wanda Nara e Mauro Icardi | storia al capolinea | “Rovinato la famiglia per una tro*a”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lad’amore trasarebbe al: si vocifera ci sia stato un tradimentosi sono lasciati? La notizia rimbalza dall’Argentina, dove la procuratrice sportiva avrebbe confermato la notizia ad alcuni media. Lad’amore sarebbe finita per un presunto tradimento da parte del calciatore. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - nonseinvisibile : Aspettate un secondo, quindi Icardi avrebbe tradito Wanda Nara con Eugenia Suarez? Aka Jasmine di Casi Angeles? Le… - myway273 : RT @LaSconosciuta8: Ragazze Wanda Nara è stata tradita da Icardi e diman a matin gia' ten o toy boy vicino mica comm e nuj ch si avimm e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Tra veleni e tradimenti,e Mauro Icardi si sarebbero lasciati. La bomba è esplosa all'improvviso in una storia su Instagram della showgirl e procuratrice: 'Hai rovinato una famiglia per una tro***'. Questo l'...La donna, secondo la stampa argentina, sarebbe infatti colei che ha causato la rottura tra Mauro Icardi e. "Hai rovinato una famiglia per una tro***", questo quanto scritto dalla ...Allo stato attuale è solo una bomba gossip, ma gli indizi sono tanti: Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero separati. “Un’altra famiglia che hai rovinato ...Ma le sue parole hanno scatenato una bufera sui social: tra i suoi 8 milioni di follower, molti utenti si sono impegnati a decodificare la frase giudicata “enigmatica”. Nei post precedenti molte foto ...