Uomini e Donne, cacciato il tronista Joele Milan: “Sono stato tanto male, la redazione sapeva. Ecco come sono andate le cose” (Di domenica 17 ottobre 2021) Com’è ormai ben noto, le puntate di Uomini e Donne sono registrate. Qualche settimana fa, infatti, erano state diffuse alcune anticipazioni circa una sfuriata di Maria De Filippi contro un tronista. La puntata è finalmente andata in onda venerdì 15 ottobre. In realtà la conduttrice ha mantenuto la calma ma la sostanza non cambia: Joele Milan è stato cacciato perché ha tentato – non si sa se poi ciò sia realmente accaduto o meno – di mettersi in contatto con la corteggiatrice Ilaria per parlare (e vedersi?) al di fuori del programma. Fatto, questo, assolutamente vietato. Ecco che a qualche ora di distanza, il giovane ha rotto il silenzio: “Era solo una battuta, non ci siamo mai sentiti al di fuori”, ha dichiarato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Com’è ormai ben noto, le puntate diregistrate. Qualche settimana fa, infatti, erano state diffuse alcune anticipazioni circa una sfuriata di Maria De Filippi contro un. La puntata è finalmente andata in onda venerdì 15 ottobre. In realtà la conduttrice ha mantenuto la calma ma la sostanza non cambia:perché ha tentato – non si sa se poi ciò sia realmente accaduto o meno – di mettersi in contatto con la corteggiatrice Ilaria per parlare (e vedersi?) al di fuori del programma. Fatto, questo, assolutamente vietato.che a qualche ora di distanza, il giovane ha rotto il silenzio: “Era solo una battuta, non ci siamo mai sentiti al di fuori”, ha dichiarato a ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - zaiapresidente : ?? All'alba del 16 ottobre 1943 si compiva il 'sabato nero' del Ghetto di Roma: 365 uomini della polizia tedesca ef… - Loris74411866 : RT @Tg3web: La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dopo la deporta… - venIafaxina : RT @aggirasistemi: la finite di parlare come se il drag non fosse un elemento importantissimo della storia lgbt che puntava a dimostrare co… -