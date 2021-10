Sogni | mancanze e bisogni | le posizione del sonno ti svelano i tuoi desideri

Leggi su dilei

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ci sonocosì recondite che spesso neanche noi ne abbiamo consapevolezza. Questo accade quando ci sforziamo di fingere che vada tutto bene, o quando semplicemente smettiamo di ascoltare la voce che risiede dentro di noi. Ma alla verità, non possiamo sfuggire, e così dove non arrivano le parole ci pensa l’inconscio a svelare quello che proviamo davvero attraverso il nostro corpo. Quando dormiamo, per esempio, ci svestiamo di ogni corazza. Le posizioni che assumiamo durante la notte possono svelare tantissimo di noi, e questo vale anche per il modo in cui si dorme con il partner. Ma quando siamo da sole, invece, che succede al nostro corpo? Se solo potessimo guardarci mentre dormiamo, scopriremmo tantissime verità che ci riguardano. Per esempio, le mani sul petto, suggeriscono che ci sono nel nostro cuore ...