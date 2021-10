Per chi vuole vedere il film ingiustamente escluso dal concorso di Venezia (Di domenica 17 ottobre 2021) Toni Servillo e Silvio Orlando nel film “Ariaferma” (foto di Gianni Fiorito). ARIAFERMAGenere: dramma psicosociologico-carcerarioRegia di Leonardo Di Costanzo. Con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Nicola Sechi In un carcere in dismissione, un inciampo burocratico blocca il trasferimento di una dozzina di detenuti, costringendo cinque agenti a rimanere in servizio. E in questa situazione inedita, le tensioni represse e la voglia di rivalsa tornano a farsi sentire, soprattutto tra il più anziano dei carcerieri (un Toni Servillo perfetto nella sua recitazione tutta sottotono) e il più pericoloso dei carcerati (un Silvio Orlando altrettanto perfetto). Toni ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 ottobre 2021) Toni Servillo e Silvio Orlando nel“Ariaferma” (foto di Gianni Fiorito). ARIAFERMAGenere: dramma psicosociologico-carcerarioRegia di Leonardo Di Costanzo. Con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Nicola Sechi In un carcere in dismissione, un inciampo burocratico blocca il trasferimento di una dozzina di detenuti, costringendo cinque agenti a rimanere in servizio. E in questa situazione inedita, le tensioni represse e la voglia di rivalsa tornano a farsi sentire, soprattutto tra il più anziano dei carcerieri (un Toni Servillo perfetto nella sua recitazione tutta sottotono) e il più pericoloso dei carcerati (un Silvio Orlando altrettanto perfetto). Toni ...

stanzaselvaggia : Avete presente Silvia, la studentessa universitaria di Bologna che andava a lezione senza greenpass e “gli altri st… - RobertoBurioni : Viva questo giorno bellissimo per l’Italia. E a quel paese non solo i novax, ma anche chi li ha coccolati, chi li h… - Giorgiolaporta : Diranno che siete negazionisti, #novax e che sarete i responsabili della 4°, 5°e 6°ondata. Per me siete degli eroi… - Hondo2168Hondo : @Andrea23199396 @MarioFrighi @FBiasin Scusa ma parli di chi? Quello che era la prima scelta per il dopo Conte per l… - PescatoreDavide : @SkyTG24 Ma possibile che avete questo odio verso coloro che sono senza green pass ? Ma avete fatto il vaccino ? Si… -