Pagelle Napoli-Torino 1-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ledi1-0 con ie ildel match dell’ottava giornata di. Al Maradona gli azzurri sbattono contro Milinkovic-Savic nel primo tempo, in particolare Insigne che si fa parare il rigore, il terzo sbagliato dal capitano azzurro fin qui. Nella ripresa gol annullato a Di Lorenzo, quindi la rete che vale i tre punti da parte di Osimhen. Di seguito iai protagonisti.(4-3-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 5.5, Anguissa 6.5, Zielinski 5.5 (26? st Mertens 6); Politano 5 (14? st Lozano 5.5, 44? st Juan Jesus sv), Osimhen 7, Insigne 4.5 (26? st Elmas 6). In panchina: Meret, Demme, Marfella, Ghoulam, Petagna, Zanoli, ...

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Torino 1-0, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2021/2022. Al Maradona nel ... Napoli-Torino, le pagelle di SportFair (4-2-3-1): Ospina voto 6.5: nel primo tempo non viene quasi mai chiamato in causa dagli attaccanti del Torino. Strepitoso su Brekalo. Ospina 7 - Confermato da titolare, interviene per una parata nel primo tempo e soprattutto nella ripresa su Brekalo quasi a colpo sicuro. Per il resto lo si vede impegnato nel giro-palla, confermando ... Le pagelle di Napoli-Torino: il portiere granata ipnotizza Insigne e nulla può su Osimhen, il croato sbaglia troppo ...