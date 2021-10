Napoli, Spalletti: “Osimhen è fortissimo. Sentiamo la passione per questi colori” (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLuciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino. Di seguito le sue parole: “Osimhen è un giocatore fortissimo che sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fondamentale è vedere che va ad acchiappare ancora più cose dove prima non dava importanza. Sta diventando più completo, è un calciatore fortissimo“. Partita: “Impossibile da sbloccare? Mi sembra troppo, quando hai calciatori forti in attacco qualche soluzione ce l’hai da giocarci e quindi si va sempre a sperare visto che la possono sbloccare in qualsiasi momento”. Juric: “E’ un allenatore tosto e forte, sa benissimo caricare le proprie squadre e dà vita a battaglie uniche. Bisogna pilotare la partita quando hai palla tu e quando ce l’hanno gli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLuciano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino. Di seguito le sue parole: “è un giocatoreche sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fondamentale è vedere che va ad acchiappare ancora più cose dove prima non dava importanza. Sta diventando più completo, è un calciatore“. Partita: “Impossibile da sbloccare? Mi sembra troppo, quando hai calciatori forti in attacco qualche soluzione ce l’hai da giocarci e quindi si va sempre a sperare visto che la possono sbloccare in qualsiasi momento”. Juric: “E’ un allenatore tosto e forte, sa benissimo caricare le proprie squadre e dà vita a battaglie uniche. Bisogna pilotare la partita quando hai palla tu e quando ce l’hanno gli ...

