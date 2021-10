LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: duello Rea-Razgatlioglu al via di gara-2! Ottimo Bassani, 3°! (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Bassani adesso sembra in difficoltà e perde qualche decimo dal terzetto di testa, mentre Van der Mark e Rinaldi si avvicinano ai primi. -16 Ancora Rea!!! Il 6 volte iridato della Kawasaki si infila all’interno, ma Razgatlioglu sfrutta la scia sul dritto e torna in testa! -17 Brutto errore in staccata di Redding, che va lungo e perde addirittura due posizioni in un colpo solo in favore di Toprak e Rea. -17 Redding all’attacco su Razgatlioglu!! Il britannico passa ed è il nuovo leader della gara! -18 Che battaglia nel gruppo di testa!!! Redding sfrutta il motore Desmo e si porta in seconda piazza davanti a Rea e subito alle spalle di Razgatlioglu. -18 Razgatlioglu ne ha di più e supera Rea con una staccata ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15adesso sembra in difficoltà e perde qualche decimo dal terzetto di testa, mentre Van der Mark e Rinaldi si avvicinano ai primi. -16 Ancora Rea!!! Il 6 volte iridato della Kawasaki si infila all’interno, masfrutta la scia sul dritto e torna in testa! -17 Brutto errore in staccata di Redding, che va lungo e perde addirittura due posizioni in un colpo solo in favore di Toprak e Rea. -17 Redding all’attacco su!! Il britannico passa ed è il nuovo leader della! -18 Che battaglia nel gruppo di testa!!! Redding sfrutta il motore Desmo e si porta in seconda piazza davanti a Rea e subito alle spalle di. -18ne ha di più e supera Rea con una staccata ...

