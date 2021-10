LIVE – Roma-Conegliano 21-25 8-12 | Serie A1 Femminile 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Latestuale di Acqua&SaponeClub-Prosecco Doc Imoco, sfida della seconda giornata del campionato diA1di. La neopromossa formazione capitolina, dopo la vittoria all’esordio, proverà a mettere in difficoltà la corazzata veneta guidata da Daniele Santarelli. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1...