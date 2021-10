Genoa | Ballardini | «Buon pareggio nonostante un’ora giocata ad altissimi livelli»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Davideha parlato ai microfoni ufficiali deldopo ilcontro il Sassuolo Davideha parlato ai microfoni ufficiali deldopo ilcontro il Sassuolo. «Nella prima mezz’ora non eravamo noi, facevamo fatica nel gioco e nella fase difensiva. Il Sassuolo ha strameritato il vantaggio. Poi abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, quindi complimenti per l’ora di gioco fatta e per il. Nella prima mezz’ora male tutti a partire dall’allenatore. Loro hanno avuto occasioni importanti, noi ne abbiamo avute altrettante. Forse nel secondo tempo meritavamo di più ma eravamo già sotto 2-0. Il Sassuolo ha un gioco consolidato da anni, dei giocatori di grande spessore, dei nazionali. È una squadra che si è consolidata nel ...

SASSUOLOSorride, rammarico per Dionisi . Al Ferraris finisce 2 a 2 dove gli emiliani sprecano i due gol di vantaggio grazie alla doppietta di Scamacca nella prima mezz'...Una doppietta di Scamacca lancia il Sassuolo in casa, ma la squadra disi conferma ostica e riesce a pareggiare in extremis grazie a Destro e Vasquez. Finisce in parità tra Udinese e ...La chiosa di Ballardini è sul suo futuro: 'Il futuro mio non lo decido io, so quali sono le difficoltà, ma nonostante quelle stiamo dando tutti tantissimo e ringrazio i giocatori per questo' 'Sono mol ...avide Ballardini, ai microfoni di Dazn, ha commentato così il pari in rimonta del Genoa, 2-2, con il Sassuolo: 'Sono molto orgoglioso della prova dei ragazzi che ci tengono tanto, nonostante le diffic ...