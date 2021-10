Dacia Maraini a TPI: “La gentilezza ci salverà” (Di domenica 17 ottobre 2021) Dacia Maraini, scrittrice, poetessa e saggista, ha scelto la gentilezza come filo conduttore del suo nuovo libro (Una rivoluzione gentile, Rizzoli 2021), che raccoglie alcuni suoi scritti usciti sulla stampa negli ultimi anni. “Per me la gentilezza non è una formalità”, spiega la scrittrice a TPI, ma un modo di stare al mondo e di mettermi in relazione con gli altri. Un modo basato sul rispetto dei diritti civili, sulla fiducia nel prossimo, sul rispetto per le istituzioni, sull’uso di un linguaggio razionale, che usa le idee e non l’insulto e la denigrazione dell’avversario”. La scrittrice interviene sul tema delle proteste e delle violenze dei no green pass e dell’attacco alla sede della Cgil a Roma. “Evidentemente il green pass c’entra poco con le violenze di piazza”, dice. “Il vaccino è diventato un pretesto per ... Leggi su tpi (Di domenica 17 ottobre 2021), scrittrice, poetessa e saggista, ha scelto lacome filo conduttore del suo nuovo libro (Una rivoluzione gentile, Rizzoli 2021), che raccoglie alcuni suoi scritti usciti sulla stampa negli ultimi anni. “Per me lanon è una formalità”, spiega la scrittrice a TPI, ma un modo di stare al mondo e di mettermi in relazione con gli altri. Un modo basato sul rispetto dei diritti civili, sulla fiducia nel prossimo, sul rispetto per le istituzioni, sull’uso di un linguaggio razionale, che usa le idee e non l’insulto e la denigrazione dell’avversario”. La scrittrice interviene sul tema delle proteste e delle violenze dei no green pass e dell’attacco alla sede della Cgil a Roma. “Evidentemente il green pass c’entra poco con le violenze di piazza”, dice. “Il vaccino è diventato un pretesto per ...

Advertising

SOMCORAZON : RT @patriGiancotti: ' Quando sei triste, chiudi gli occhi e vola via ' (Dacia Maraini) L'autunno ??su di me non ha un bell'effetto ... m… - fabiodemi23 : RT @Fabiobarotto: 'Dopo millenni di odi e di guerre per lo meno dovremmo avere imparato questo: che il dolore non ha bandiera.' Dacia Marai… - dodi150920 : RT @tpi: Se volete sapere tutto sugli estremisti neri che hanno assaltato la Cgil (chi sono, da dove vengono, come si finanziano) ricordate… - rob_festa : Alle 10.35 La Domenica dei Libri. Dal Salone Internazionale Del Libro,Torino, Vittorio Lingiardi, Marco Malvaldi, F… - Fabiobarotto : 'Dopo millenni di odi e di guerre per lo meno dovremmo avere imparato questo: che il dolore non ha bandiera.' Dacia Maraini #sapevatelo -