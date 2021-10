“Conor McGregor ha preso a pugni Francesco” | la denuncia della moglie di Facchinetti

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Dal nullaha tirato un pugno in faccia a”. Così, in una storia su Instagram Wilma Helena Faissol, ladiracconta quanto accaduto durante una festa in un hotel di Roma alla quale erano stati invitati. L’irlandese, stella delle Mma (nel 2021 la rivista Forbes lo ha posizionato al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo), è venuto nella Capitale per far battezzare in Vaticano uno dei suoi figli. “Per fortuna era molto vicino, quindi non ha avuto la distanza per caricare il pungo” racconta ancora ma “poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso.è volato indietro, è caduto sul tavolo… sto tremando come un vitello”. “Io non stavo capendo – dice ancora Wilma ...

'All'improvviso ha tirato un pugno in faccia a Francesco': così, in una storia su Instagram, la moglie di Francesco Facchinetti racconta cheha picchiato il marito. 'Poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso - il racconto di Wilma Helena Faissol - Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo...e sto tremando come un ...Brutta disavventura per Francesco Facchinetti , che sulla sua pagina Instagram ha raccontato di aver passato una notte da incubo per colpa di, il campione di MMA in questi giorni in Italia (ieri è andato a pranzo con Mourinho). 'Non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere', scrive Facchinetti. Leggi anche > ' Alle 2,...«All'improvviso ha tirato un pugno in faccia a Francesco»: così, in una storia su Instagram, la moglie di Francesco Facchinetti ...Brutta disavventura per Francesco Facchinetti, che sulla sua pagina Instagram ha raccontato di aver passato una notte da incubo per colpa di Conor McGregor, il campione di MMA in questi giorni ...