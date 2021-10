Calcio | Serie A | Udinese-Bologna 1-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Udine, 17 ott. - (Adnkronos) -pareggiano 1-1 alla Dacia Arena in un match dell'ottava giornata diA. I friulani, in 10 dal 38' del primo tempo per l'espulsione per doppia ammonizione di Pereyra, passano in svantaggio al 67' per il gol di Barrow ma riescono ad evitare il ko casalingo grazie alla rete di Beto all'83'. In classifica i felsinei sono settimi con 12 punti insieme alla Fiorentina, mentre i bianconeri sono decimi a quota 9 insieme all'Empoli.