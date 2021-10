Advertising

zazoomblog : Spinazzola corre verso il recupero: A novembre potrei essere pronto per il rientro - #Spinazzola #corre #verso… - sportli26181512 : Spinazzola corre verso il recupero: “A novembre potrei essere pronto per il rientro”: Spinazzola corre verso il rec… - infoitsport : Roma. Spinazzola corre verso il recupero, Mancini lo incoraggia: 'Stiamo tornando' - scott_Wnidham : RT @ilRomanistaweb: ??#Spinazzola corre a #Trigoria e #Mancini lo incita ?? “Vai Leo vai! Stiamo tornando…” - 777PARTENERS : RT @SkySport: Roma. Spinazzola corre verso il recupero, Mancini lo incoraggia: 'Stiamo tornando' #SkySport #Roma #Spinazzola #Mancini http… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola corre

Mourinho, che dopo la rottura del tendine a luglio agli Europei non lo ha mai potuto avere a disposizione, lo aspetta a braccia aperte: 'Anche io - ammette- mi sto aspettando molto'. Per ...... a giudicare dal video pubblicato da Gianluca Mancini su Instagram: 'Vai Leo, stiamo tornando!', esclama il difensore giallorosso, mentresul tapis roulant ...Una splendida notizia in casa Roma arriva dopo le parole di Leonardo Spinazzola. Il terzino sta recuperando da un tremendo infortunio ...Dopo la rottura del tendine d’Achille agli Europei, il giallorosso si avvicina al ritorno sui campi: “Settimana dopo settimana miglioro, sono felicissimo di come sta andando” ...