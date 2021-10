Milan-Verona, Crudeli impazzisce per la rimonta rossonera: la reazione (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Il VIDEO della reazione di Tiziano Crudeli a Milan-Verona, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Vittoria dei ragazzi di Pioli contro gli scaligeri, dopo l’eloquente 0-2 ospite al termine del primo tempo; reti di Giroud e Kessié sino al pareggio e autorete decisiva di uno sfortunato Gunter. Trionfo rossonero inaspettato dopo gli avvenimenti dei primi 45?: importante affermazione in ottica Scudetto, in considerazione della sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito il VIDEO della reazione di Suma, opinionista di fede rossonera. VIDEO reazione Crudeli SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildelladi Tiziano, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Vittoria dei ragazzi di Pioli contro gli scaligeri, dopo l’eloquente 0-2 ospite al termine del primo tempo; reti di Giroud e Kessié sino al pareggio e autorete decisiva di uno sfortunato Gunter. Trionfo rossonero inaspettato dopo gli avvenimenti dei primi 45?: importante affermazione in ottica Scudetto, in considerazione della sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito ildelladi Suma, opinionista di fedeSportFace.

