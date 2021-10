Mietta a Ballando del 16 ottobre 2021 video e gallery

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nella prima puntata dicon le Stelledi stasera, 16, in onda su Rai1, abbiamo visto anche la coppia formata dalla cantantee dal sensuale ballerino Maykel Fonts. La coppia ha ballato una sexy Bachata sulle note di Que Hiciste di Jennifer Lopez.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una coppia affiatata, che ha legato subito e si è mostrata affiatatissima. La giuria ha visto il “fuoco” tra i due. Il voto totale della coppia è stato di ben 42 punti. A voi ildell’esibizione die Maykel Fonts di stasera. A ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @mietta_official e @MaykelFonts76 vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - milly_carlucci : Una coppia di “Fuego” ?? @mietta_official @MaykelFonts76 @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : .@mietta_official e @MaykelFonts76 hanno infuocato la pista con la loro Bachata???? #BallandoConLeStelle… - hznll28 : RT @sononatanera: mietta tra un paio di settimane di ballando insieme a maykel #BallandoConLeStelle - comeburroemiele : RT @milly_carlucci: Una coppia di “Fuego” ?? @mietta_official @MaykelFonts76 @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle -

