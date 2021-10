Maiori | casi di Covid alla scuola Rossellini | le comunicazioni del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito ai recentidi contagio da Sars-Cov19 che hanno visto coinvolti alcuni alunni dellasecondaria di I grado di, in una comunicazione ufficiale ilAntonio Capone ha reso noto  di essere al lavoro con l’Asl e con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivoper intraprendere tutte le azioni necessarie ed attivare i protocolli previsti. Nello specifico ieri ilha  richiesto di sospendere tempestivamente tutte le attività didattiche in presenza delle due classi interessate dai contagi e di attivare per le medesime le attività in modalità a distanza e ha dato inoltre mandatoPolizia Locale di eseguire le operazioni di tracciamento in aggiunta a quelli dell’ASL. “Invitiamo nel frattempo ...