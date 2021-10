Inter, Dumfries: «Lazio ottima squadra, ma ho fiducia nei miei compagni» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato prima della partita contro la Lazio Denzel Dumfries, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Lazio-Inter: le sue dichiarazioni PARTITA – «La Lazio è un’ottima squadra, ma io ho molta fiducia nei compagni, abbiamo tanta qualità. Sono molto fiducioso ma abbiamo grande rispetto per loro». GOL – «E’ sempre bello giocare per la Nazionale, sono felice di aver giocato e segnato, ma il mio prossimo obiettivo è fare gol con l’Inter». AMBIENTAMENTO – «Mi sto divertendo molto qui all’Inter, sto molto bene, i compagni sono fantastici. Io sto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’esterno dell’Denzelha parlato prima della partita contro laDenzel, difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel pre partita di: le sue dichiarazioni PARTITA – «Laè un’, ma io ho moltanei, abbiamo tanta qualità. Sono molto fiducioso ma abbiamo grande rispetto per loro». GOL – «E’ sempre bello giocare per la Nazionale, sono felice di aver giocato e segnato, ma il mio prossimo obiettivo è fare gol con l’». AMBIENTAMENTO – «Mi sto divertendo molto qui all’, sto molto bene, isono fantastici. Io sto ...

