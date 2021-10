Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago supera Cortina e vola in vetta, vincono Renon e Fassa (Di sabato 16 ottobre 2021) Sabato sera e, quindi, Alps Hockey League 2021-2022 in azione. Sul ghiaccio abbiamo assistito a sei match, con cinque squadre italiane impegnate. Successo di Asiago contro Cortina, quindi Renon supera il fanalino di coda Vienna, quindi arrivano il successo di Fassa ed il ko di Merano. A questo punto in classifica generale Asiago vola a quota 30 punti contro i 27 di Jesenice ed i 25 di Renon. Vipiteno rimane ottava con 15, quindi Cortina 11a con 12 assieme a Merano. I MATCH DELLA SERATA Rittner Buam-Vienna Capitals Silver 5-2: importante vittoria per Renon che chiude i conti con un parziale di cinque reti a zero, messe ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Sabato sera e, quindi,in azione. Sulabbiamo assistito a sei match, con cinque squadre italiane impegnate. Successo dicontro, quindiil fanalino di coda Vienna, quindi arrivano il successo died il ko di Merano. A questo punto in classifica generalea quota 30 punti contro i 27 di Jesenice ed i 25 di. Vipiteno rimane ottava con 15, quindi11a con 12 assieme a Merano. I MATCH DELLA SERATA Rittner Buam-Vienna Capitals Silver 5-2: importante vittoria perche chiude i conti con un parziale di cinque reti a zero, messe ...

