Gli chiedono di Meret: Spalletti sbotta in conferenza stampa (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del dualismo tra i due portieri azzurri, Meret e Ospina. Di seguito quanto evidenziato: "Se ho deciso che Ospina giocherà? Sì, certo che ho deciso, ma non lo dico. Dire che Meret sarà in campo perché Ospina è in ritardo dal rientro dalle Nazionali non mi sembra un complimento verso Meret. Sembra che giochi solo perché l'altro è in ritardo, non perché è del livello di quell'altro. Il discorso è diverso, avrà più spazio perché se lo merita, non perché c'è un problema. L'altra volta c'era bisogno, è sceso ed è andato in campo, pur non sapendo bene dov'era tra fuso e viaggi, ora perché questo viene ...

