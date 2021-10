Disney+, “The Beatles: Get Back”: data d’uscita e trailer della docu-serie di Peter Jackson (Di sabato 16 ottobre 2021) The Beatles – Get Back è il nuovo progetto del famoso regista Peter Jackson in collaborazione con Disney Plus. La docu-serie sull’acclamata rock band inglese debutterà a novembre e sarà interamente costituita da filmati inediti. Scopriamo insieme la data d’uscita, il trailer e di cosa si tratta. Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale della docu-serie “The Beatles: Get Back”, la quale, come si evince dal titolo, sarà incentrata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) The– Getè il nuovo progetto del famoso registain collaborazione con Disney Plus. Lasull’acclamata rock band inglese debutterà a novembre e sarà interamente costituita da filmati inediti. Scopriamo insieme la, ile di cosa si tratta.ha rilasciato ilufficiale“The: Get”, la quale, come si evince dal titolo, sarà incentrata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanitamar : RT @StoricaRivista: ?? #accaddeoggi ? 16 ottobre 1923: Viene fondata dai fratelli Walt e Roy Disney la Disney Brothers Cartoon Studio, con… - strepsipteraa : Eh lo so che il capitalismo, le multinazionali, ma ho letto che ha chiuso il disney store di bologna e sono andata… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Merlin Saga: Dopo Love & Monsters, Michael Matthews dirigerà il live action Disney… - StoricaRivista : ?? #accaddeoggi ? 16 ottobre 1923: Viene fondata dai fratelli Walt e Roy Disney la Disney Brothers Cartoon Studio,… - stories_disney : RT @ARTEita: ???????? Avete soltanto 5 giorni per vedere “The Seasons’ Canon”, un balletto di Crystal Pite, interpretato dal corpo di @balletO… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ The Amoruso, questione di tempo Da poco fidanzati Bella Thorne, attrice dalla lunga carriera iniziata nell'arena della Disney, e ... ma scrivere il mio libro ( The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray ndr.) perché dopo la ...

I Racconti di Olaf: trailer e data di uscita della nuova serie di corti ... una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni di The Walt Disney Company con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora. Ne I Racconti di Olaf, Olaf ...

The Beatles: Get Back, tre giorni evento a novembre su Disney + ANSA Nuova Europa Carla Carfagna dal 21 ottobre in sala con Due fantasmi di troppo arla Carfagna, di nuovo sugli schermi, dal 21 ottobre, con il nuovo film di Nunzio e Paolo: due fantasmi di troppo (distribuito da Notorious Pictures), nel buffo ruolo di Corinne, la vicina di casa de ...

DISNEY+ : I Racconti di Olaf debutta il 12 novembre Disney+ e Walt Disney Animation Studios hanno annunciato la nuova serie di cortometraggi con protagonista Olaf, il pupazzo di neve ora nelle vesti di narratore, che ricreerà alcuni momenti dei classic ...

Da poco fidanzati Bella Thorne, attrice dalla lunga carriera iniziata nell'arena della, e ... ma scrivere il mio libro (Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray ndr.) perché dopo la ...... una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni diWaltCompany con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora. Ne I Racconti di Olaf, Olaf ...arla Carfagna, di nuovo sugli schermi, dal 21 ottobre, con il nuovo film di Nunzio e Paolo: due fantasmi di troppo (distribuito da Notorious Pictures), nel buffo ruolo di Corinne, la vicina di casa de ...Disney+ e Walt Disney Animation Studios hanno annunciato la nuova serie di cortometraggi con protagonista Olaf, il pupazzo di neve ora nelle vesti di narratore, che ricreerà alcuni momenti dei classic ...