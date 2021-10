Covid, in Lombardia nessun decesso e 432 nuovi positivi. A Bergamo 37 casi (Di sabato 16 ottobre 2021) I dati di sabato 16 ottobre nel report del ministero della Salute. Oltre 105 mila i tamponi effettuati, tasso di positività allo 0,4%. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 ottobre 2021) I dati di sabato 16 ottobre nel report del ministero della Salute. Oltre 105 mila i tamponi effettuati, tasso dità allo 0,4%.

