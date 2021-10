“Come è morto”. Cinema e tv in lutto, la scoperta dopo la scomparsa del giovane attore (Di sabato 16 ottobre 2021) Era scomparso a fine agosto e poi era stato ritrovato senza vita in mezzo a un bosco. Era stato visto per l’ultima volta il 24 agosto intorno alle 20: indossava sneakers, jeans, uno zaino nero e una felpa bianca. Il corpo senza vita dell’attore era stato trovato senza vita in una zona boschiva accanto al campus che frequentava ma la causa del decesso non era stata resa nota. Oggi il coroner Eric Bieber ha detto a PennLive Friday che l’attore ha ingerito nitrato di sodio, un conservante utilizzato in pancetta, salumi e carne secca e che assunto in grandi quantitativi può causare cianosi, ipossia, alterazione della coscienza, aritmie e morte. La causa del decesso non è stata ancora resa nota. Matthew Mindler, ricordiamo, era noto al mondo del Cinema per essere apparso in più di una produzione nel corso degli anni ’10 del 2000, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Era scomparso a fine agosto e poi era stato ritrovato senza vita in mezzo a un bosco. Era stato visto per l’ultima volta il 24 agosto intorno alle 20: indossava sneakers, jeans, uno zaino nero e una felpa bianca. Il corpo senza vita dell’era stato trovato senza vita in una zona boschiva accanto al campus che frequentava ma la causa del decesso non era stata resa nota. Oggi il coroner Eric Bieber ha detto a PennLive Friday che l’ha ingerito nitrato di sodio, un conservante utilizzato in pancetta, salumi e carne secca e che assunto in grandi quantitativi può causare cianosi, ipossia, alterazione della coscienza, aritmie e morte. La causa del decesso non è stata ancora resa nota. Matthew Mindler, ricordiamo, era noto al mondo delper essere apparso in più di una produzione nel corso degli anni ’10 del 2000, ...

