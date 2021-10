“Colpo di fucile partito inavvertitamente” In provincia di Brescia 57enne uccide la figlia 15enne

Simy63957584 : Sono in lacrime, che tragedia - mlu54748216 : RT @RobertoRenga: Il padre le mostra un fucile. Carico. Parte un colpo. La quindicenne muore. Lasciate stare le armi: sempre e comunque. - MaryMix1999 : RT @rtl1025: ??Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a #SanFelicedelBe… - GiannettiMarco : RT @MediasetTgcom24: Brescia, parte un colpo di fucile: padre uccide la figlia 15enne #Brescia - rtl1025 : ??Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo fucile

Un padre ha ucciso la figlia 15enne con undiche sarebbe partito inavvertitamente. E' accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese,...Un padre ha ucciso la figlia 15enne con undiche sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia . Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, ...Tragedia nel Bresciano. Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. Quello che al momento sembra quindi essere un incidente è accaduto ...Succede a San Felice del Benaco. Si tratterebbe di un incidente, l'uomo stava mostrando l'arma ad alcuni parenti ...