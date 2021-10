Ciclismo, Vini Zabù: futuro nel World Tour al fianco dell’Intermarché Wanty Gobert? (Di sabato 16 ottobre 2021) Il ciclomercato non riguarda solo i corridori, ma anche gli sponsor delle squadre che li fanno correre. Da stamattina, una clamorosa notizia rimbalza all’interno del mondo del pedale: la Vini Zabù potrebbe infatti salutare la categoria ProTeam e scendere di livello, magari come Continental o addirittura Under 23, ma salire come sponsor nel World Tour al fianco di un’altra formazione. A riportare il rumors è il portale specializzato tuttobiciweb.it, secondo cui l’azienda Vinicola, già legata al Farnese Group, e di conseguenza al microcosmo commerciale intorno alla Israel Start Up Nation, sarebbe vicinissima a un accordo con il team belga dell’Intermarché Wanty Gobert. Il tutto però è al momento in via di potenziale definizione. Inutile ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Il ciclomercato non riguarda solo i corridori, ma anche gli sponsor delle squadre che li fanno correre. Da stamattina, una clamorosa notizia rimbalza all’interno del mondo del pedale: lapotrebbe infatti salutare la categoria ProTeam e scendere di livello, magari come Continental o addirittura Under 23, ma salire come sponsor nelaldi un’altra formazione. A riportare il rumors è il portale specializzato tuttobiciweb.it, secondo cui l’aziendacola, già legata al Farnese Group, e di conseguenza al microcosmo commerciale intorno alla Israel Start Up Nation, sarebbe vicinissima a un accordo con il team belga. Il tutto però è al momento in via di potenziale definizione. Inutile ...

