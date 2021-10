“Ci sono morti e feriti”. Terribile tragedia in Italia (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora tragedie sul lavoro. Un operaio è morto a Lanciano in un cantiere del metanodotto, un altro ha perso la vita in una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Aveva 37 anni ed era originario della provincia di Enna l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto in un cantiere a Lanciano, travolto dal terreno che ha ceduto in uno scavo profondo oltre quattro metri. Dipendente della società Tre Colli spa, che in quel tratto sta lavorando per la SGI - Società Gasdotti Italia alla realizzazione del metanodotto Larino-Chieti, il giovane aveva appena concluso un sopralluogo nel canale dal quale era risalito insieme al collega, poi è tornato sul posto per recuperare una mola. E' stato in quel momento che una parete dello scavo ha ceduto, probabilmente a causa del terreno appesantito dalle abbondanti piogge dei ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora tragedie sul lavoro. Un operaio è morto a Lanciano in un cantiere del metanodotto, un altro ha perso la vita in una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Aveva 37 anni ed era originario della provincia di Enna l'uomo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto in un cantiere a Lanciano, travolto dal terreno che ha ceduto in uno scavo profondo oltre quattro metri. Dipendente della società Tre Colli spa, che in quel tratto sta lavorando per la SGI - Società Gasdottialla realizzazione del metanodotto Larino-Chieti, il giovane aveva appena concluso un sopralluogo nel canale dal quale era risalito insieme al collega, poi è tornato sul posto per recuperare una mola. E' stato in quel momento che una parete dello scavo ha ceduto, probabilmente a causa del terreno appesantito dalle abbondanti piogge dei ...

Ultime Notizie dalla rete : sono morti Covid Gb, 43.423 contagi e 148 morti in 24 ore Lo riportano i media britannici, sottolineando che i contagi confermati nell'ultima settimana sono superiori del 12,8% rispetto a quelli della settimana precedente dal 3 al 9 ottobre. Sono inoltre ...

Covid Italia, 2.983 contagi e 14 morti: bollettino 16 ottobre Si registrano 2 morti. I nuovi positivi sono stati individuati su un totale di 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è ...

Indonesia, 11 bambini in gita affogano nel fiume: «Sono morti tenendosi per mano» Corriere della Sera Green pass, Bonomi: "Chi soffia sul fuoco dimentica i morti" Ma chi soffia sul fuoco e pensa di ribaltare il tavolo si dimentica che in Italia sono morte 133mila persone'. L’applicazione dell’obbligo del green pass sul lavoro da oggi, 'naturalmente creerà qualc ...

1961, la strage «imperdonabile» degli algerini Una corona di fiori sulla riva e delle rose bianche gettate nella Senna, un minuto di silenzio, l’incontro con alcuni dei discendenti degli algerini che furono assassinati nella notte del 17 ottobre 1 ...

