Uccide la moglie e poi si toglie la vita | omicidio-suicidio a Montesilvano

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Una donna e un uomo sono stati trovati morti questa mattina in un’abitazione di Via Tagliamento a(Pescara) in Abruzzo. Si tratta die marito, una coppia romena, entrambi classe ’71, con un bambino di 11 anni. Il piccolo, stamani, è stato accompagnato a scuola. Una volta rimasti soli in casa, dopo l’ennesima furibonda lite, si sarebbe consumato il dramma. L’uomo avrebbe ammazzato lae poi si sarebbe ucciso. Uno dei due è stato trovato con la gola tagliata. Sul posto, oltre a carabinieri e 118, anche i vigili del fuoco di Pescara. L'articolo proviene da Italia Sera.