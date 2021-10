Trieste, al presidio del porto migliaia di No Green Pass: «Pochi i lavoratori, è uno sciopero omeopatico» – I video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Trieste – I portuali avevano promesso solo un presidio. I No Green Pass hanno fatto il resto. Alle 6.00 di questa mattina è cominciato il presidio dei portuali davanti al Molo 7. Tutto come da programma: nessun blocco forzato ma un gruppo di portuali prima dell’ingresso. Nelle prime ore della mattinata è successo però quello che già era nell’aria: migliaia di attivisti contro il Green Pass hanno cominciato ad arrivare al porto. Sono una marea varia: ci sono i centri sociali, gruppi di cittadini No Vax e anche le famiglie dei portuali che stanno manifestando. Il prefetto di Trieste Valerio Valenti parla di 6 mila persone «in continuo aumento». I portuali si distinguono subito. Hanno tute fluorescenti, gialle e ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021)– I portuali avevano promesso solo un. I Nohanno fatto il resto. Alle 6.00 di questa mattina è cominciato ildei portuali davanti al Molo 7. Tutto come da programma: nessun blocco forzato ma un gruppo di portuali prima dell’ingresso. Nelle prime ore della mattinata è successo però quello che già era nell’aria:di attivisti contro ilhanno cominciato ad arrivare al. Sono una marea varia: ci sono i centri sociali, gruppi di cittadini No Vax e anche le famiglie dei portuali che stanno manifestando. Il prefetto diValerio Valenti parla di 6 mila persone «in continuo aumento». I portuali si distinguono subito. Hanno tute fluorescenti, gialle e ...

