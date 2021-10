Spavento per Petrosyan: k.o., perde i sensi dopo un calcio alla testa. È in ospedale (Di venerdì 15 ottobre 2021) finita nel peggiore dei modi per Giorgio Petrosyan la scalata al titolo One Fc dei Pesi Piuma di Kickboxing. dopo un buon primo round, trascorsi appena 20 secondi dall'inizio del secondo il suo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) finita nel peggiore dei modi per Giorgiola scalata al titolo One Fc dei Pesi Piuma di Kickboxing.un buon primo round, trascorsi appena 20 secondi dall'inizio del secondo il suo ...

Advertising

Gazzetta_it : Kickboxing, spavento per #Petrosyan: k.o., perde i sensi dopo un calcio alla testa. È in ospedale - moonmytimej : Comunque io mi spavento per quanto siamo simili io è Jimin - Franco_captain6 : @tiazorlo @rprat75 quello posso capirlo. doncic fa spavento, lebron è reduce da una stagione a singhiozzo e va per… - Ugo17552136 : @MonicaPiriti L'anno scorso a inizio Dicembre mia madre ci ha fatto prendere uno spavento (ricoverata per COVID), e… - Io_sono_ross : Siete pronti per halloween? Io mi spavento da sola guardando il portafoglio #lol #Halloween -

Ultime Notizie dalla rete : Spavento per Grave fuori strada sulla Lodi-Boffalora, 21enne sotto shock per lo spavento Prima Lodi Quartararo, il manager spaventa Yamaha: “Vedremo cosa succederà” Il manager del leader della classifica MotoGP 2021 non esclude un cambio di team, i contatti ci sono. LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi e l’addio alla MotoGP: Guareschi ha una “certezza”. Yamaha MotoGP, ...

Le strategie di investimento per un portafoglio sempre più internazionale Continua la stagione delle trimestrali a Wall Street, stagione che, tra i protagonisti, oggi vede Goldman Sachs. La banca d’affari statunitense ha ...

Il manager del leader della classifica MotoGP 2021 non esclude un cambio di team, i contatti ci sono. LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi e l’addio alla MotoGP: Guareschi ha una “certezza”. Yamaha MotoGP, ...Continua la stagione delle trimestrali a Wall Street, stagione che, tra i protagonisti, oggi vede Goldman Sachs. La banca d’affari statunitense ha ...