Rimpianto Donnarumma | l’ex Juventus | “L’ultimo tocco ”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Marchisio rimpiange il mancato matrimonio tra la. Solo critiche verso Ramsey e Kean. Gli applausi che l’Allianz Stadium gli ha riservato, per certi versi, hanno ricordato quelli dedicati ormai diversi anni fa a Cristiano Ronaldo. Per la, però, Gianluigirappresenta ormai un sogno di mercato estivo sfumato. Qualche contatto, apprezzamenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Juventus, Marchisio: 'Donnarumma un rimpianto. Chiesa? Vorrei giocarci insieme' - gilnar76 : Marchisio: «Donnarumma è un rimpianto per la Juventus. Ecco perché» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Marchisio parla del 'rimpianto' #Donnarumma ??? - Fantacalcio : Juventus, Marchisio: 'Donnarumma un rimpianto. Chiesa? Vorrei giocarci insieme' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Marchisio: '#Chiesa il compagno perfetto con cui giocare. E per Gigio...' -

Ultime Notizie dalla rete : Rimpianto Donnarumma

La Gazzetta dello Sport

C'è stato un tempo in cui i giornali scrivevano di un possibile scambio tra Claudio Marchisio e Daniele De Rossi che - visto oggi - più che una trattativa di mercato sembra un falò di bandiere. Il ...... qui semmai è vissuto come undi mercato e sarebbe stato accolto a braccia aperte . Poi ... Un gol subito non propriamente da, ma che cambia poco rispetto a ciò che doveva ritrovare ...Marchisio su Chiesa. «Mi piace molto Federico Chiesa. Marchisio e il rimpianto Donnarumma. «Gigio è un campione e avrebbe contribuito a creare un nucleo di italiani, per la Juve sempre fondamentale. D ...Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato così di alcuni temi d’attualità in casa bianconera Durante l’evento Red, Claudio Marchisio ha parlato anche di Juve. Le sue parole raccolte ...