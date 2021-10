Pordenone vs Ternana: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre alle ore 14.00 al Guido Teghil di Pordenone si affrontano Pordenone vs Ternana. Scontro che ha già il sapore di salvezza nel quale la squadra di Rastelli ci cimenta per la prima vittoria in campionato. Reduce due sconfitte consecutive la Ternana di Lucarelli a caccia di punti al Teghil. Pordenone vs Ternana: da dove iniziamo Pordenone La squadra intanto sta lavorando intensamente al De Marchi per presentarsi alla sfida con le fere nelle migliori condizioni possibili anche sul piano mentale. Non sono mancati i faccia a faccia fra giocatori e dirigenti. Lo stesso Lovisa ha garantito al popolo neroverde che contro la Ternana scenderà in campo un Pordenone animato da uno spirito totalmente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre alle ore 14.00 al Guido Teghil disi affrontanovs. Scontro che ha già il sapore di salvezza nel quale la squadra di Rastelli ci cimenta per la prima vittoria in campionato. Reduce due sconfitte consecutive ladi Lucarelli a caccia di punti al Teghil.vs: da dove iniziamoLa squadra intanto sta lavorando intensamente al De Marchi per presentarsi alla sfida con le fere nelle migliori condizionianche sul piano mentale. Non sono mancati i faccia a faccia fra giocatori e dirigenti. Lo stesso Lovisa ha garantito al popolo neroverde che contro lascenderà in campo unanimato da uno spirito totalmente ...

