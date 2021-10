Picca Lega | “Un atto vile | solidarietà a Michetti Certa sinistra alimenta un clima d’odio”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ostia – “La miaal candidato sindaco del centrodestra Enrico, che stamane ha ricevuto minacce inquietanti con scritte agghiaccianti, firmate Br, nella sede del suo comitato elettorale (leggi qui). Un gesto ignobile che conferma ilto da una, ma non saranno questi vili a fermare la vittoria del centrodestra in Campidoglio e nel Municipio X”. E’ quanto dichiara in una nota Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio

