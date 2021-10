Paura per Luca Caldirola e Roberta Mercurio, ladri svaligiano casa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonza – ladri in azione nella residenza di Luca Caldirola e Roberta Mercurio. La casa della coppia, a Monza, è stata presa d’assalto da un gruppo di malviventi, che è riuscito a portare via un bel bottino. Il furto si è consumato l’altra notte quando in casa non c’era nessuno. Al ritorno i due coniugi hanno trovato alcune stanze sottosopra e hanno lasciato l’allarme. Questo il post sui social di Roberta Mercurio che denuncia l’accaduto condannando il gesto: “Ieri torniamo a casa e troviamo questo. Una casa buttata all’aria. Una casa che non è più la tua casa perché qualcuno ormai ci è entrato senza il tuo permesso. Non ci sono parole per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonza –in azione nella residenza di. Ladella coppia, a Monza, è stata presa d’assalto da un gruppo di malviventi, che è riuscito a portare via un bel bottino. Il furto si è consumato l’altra notte quando innon c’era nessuno. Al ritorno i due coniugi hanno trovato alcune stanze sottosopra e hanno lasciato l’allarme. Questo il post sui social diche denuncia l’accaduto condannando il gesto: “Ieri torniamo ae troviamo questo. Unabuttata all’aria. Unache non è più la tuaperché qualcuno ormai ci è entrato senza il tuo permesso. Non ci sono parole per ...

