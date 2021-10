Non si ferma all'alt e investe un poliziotto: denunciato per tentato omicidio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto a causa di un semaforo rosso. Proprio la noncuranza nei confronti del divieto di transito in quel momento ha innescato una serie di eventi che hanno poi portato alla denuncia di un 27enne . L'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto a causa di un semaforo rosso. Proprio la noncuranza nei confronti del divieto di transito in quel momento ha innescato una serie di eventi che hanno poi portato alla denuncia di un 27enne . L'...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il PIF saudita non si ferma al Newcastle? Può puntare al modello City ma con Inter e Marsiglia - HuffPostItalia : Forza Nuova minaccia: 'La rivolta non si ferma' - robertapinotti : L’arresto dei neo-#fascisti che hanno guidato l’assalto alla @cgilnazionale nella giornata di ieri è la reazione fe… - alessia_ranaldi : @intuslegens Possono anche non diffonderne video e foto ma gli effetti della merce ferma, non scaricata e consegnat… - Ivano52953991 : @GiallorossoG @davcarretta Perchè in US i picchi sono correlati? Gli avranno dato vaccino andato a male? Sa dove sb… -