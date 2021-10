No Green pass Roma, donne regalano rose a poliziotti (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Seguite le donne con il fiore in mano, questo è un gesto di pacificazione nazionale”. Così dal palco del Circo Massimo a Roma, sede della manifestazione dei no Green pass Sentinelle della Costituzione, è stata annunciata la consegna da parte di un gruppo di donne di rose alle forze dell’ordine che presidiano la protesta. Il gruppo di donne si è avvicinato ai blindati e ha consegnato i fiori ai poliziotti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Seguite lecon il fiore in mano, questo è un gesto di pacificazione nazionale”. Così dal palco del Circo Massimo a, sede della manifestazione dei noSentinelle della Costituzione, è stata annunciata la consegna da parte di un gruppo didialle forze dell’ordine che presidiano la protesta. Il gruppo disi è avvicinato ai blindati e ha consegnato i fiori ai. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

