Napoli | rubate le auto di Spalletti e Demme | indaga la polizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lucianoe Diegosono stati derubati dell’mobile. Il mister azzurro, che risiede in albergo, aveva l’parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique a corso Vittorio Emanuele mentre il centrocampista tedesco in zona parco Virgiliano. Partite le denunce alla, sono in coro le indagini per risalire agliri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.