L'obbligo del green pass funziona: ieri 73.000 nuove prime dosi. È record (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco il dato che il governo auspicava: 73.000. Tante sono state le prime dosi inoculate nella giornata di ieri. Un dato clamoroso, che arriva proprio nell'immediata vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. Nella giornata di ieri, giovedì 14 ottobre, sono stati appunto 73.000 gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi. Ben 8.000 in più rispetto a mercoledì, e addirittura 15.000 in più rispetto a martedì, quando le prime dosi erano state 58.000. Dati comunque sopra la media giornaliera delle ultime settimane, quelle a cavallo tra settembre e ottobre, che si era fermata a quota 50.000. Sono questi i numeri elaborati dai consulenti del generale Figliuolo, che coordina la campagna vaccinale, e che ha ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco il dato che il governo auspicava: 73.000. Tante sono state leinoculate nella giornata di. Un dato clamoroso, che arriva proprio nell'immediata vigilia dell'entrata in vigore dell'delsui luoghi di lavoro. Nella giornata di, giovedì 14 ottobre, sono stati appunto 73.000 gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi. Ben 8.000 in più rispetto a mercoledì, e addirittura 15.000 in più rispetto a martedì, quando leerano state 58.000. Dati comunque sopra la media giornaliera delle ultime settimane, quelle a cavallo tra settembre e ottobre, che si era fermata a quota 50.000. Sono questi i numeri elaborati dai consulenti del generale Figliuolo, che coordina la campagna vaccinale, e che ha ...

Advertising

BentivogliMarco : Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass… - SkyTG24 : 'Il #Senato si è adeguato alla normativa generale sull'obbligo del #GreenPass' - Agenzia_Ansa : VIDEO | A Napoli la lezione all'aperto del professor Guido Cappelli diventa un'invettiva contro scienza, vaccino e… - beteljeuse1969 : RT @fratotolo2: 'Sciopero ad oltranza. Continuerà fino a quando non sarà eliminato l'obbligo del #greenpass per lavorare!' #iostoconiPortu… - cleona77 : RT @RadioGenova: In Italia si sta scrivendo la storia (15/10/21). Lavoratori del porto e cittadini bloccano l'ingresso del porto di Trieste… -