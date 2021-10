Lazio-Inter | da Veron a De Vrij | la Top 11 dei doppi ex

Advertising

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ??? | #INTERPODCAST Ecco dove ascoltare la puntata ???? Spreaker: - Inter : ?? | MATCH #LazioInter, dove vederla in tv ?? - Inconsapevole2 : Stasera alle 18 Lazio Inter Se sentirete un botto sono io che ho chiesto all'inquilino dell'ultimo piano di potermi… - Marathonbet_IT : Alle 18 l'#Inter è chiamata al difficile test #Lazio: i #biancocelesti vogliono cancellare la delusione di #Bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

ROMA - "Torno in una casa che è stata mia per 22 stupendi anni". Ha parlato così, Simone Inzaghi, alla vigilia di unche promette già mille emozioni. Per il tecnico ecco la prima volta da avversario all'Olimpico: " Normale che per me non sia una partita come le altre. So che ci saranno fischi e ...ROMA -è un match importante sia dentro che fuori dal campo. All'Olimpico la società biancoceleste promuove l'accordo con Compassion : agli ingressi dell'impianto, prima del fischio d'inizio, ...Campioni d'Italia a Roma alle 18. Si parte con Spezia-Salernitana (ore 15). In serata (20.45) chiude Milan-Verona ...Oggi riparte il campionato di serie A dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. In campo, per l'ottava giornata, alle 15 Spezia-Salernitana con numerose defezioni da entrambi le ...