I Ferragnez si trasferiscono nel loro nuovo “stupefacente” super attico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lainfluencer ed imprenditrice italiana Chiara Ferragni ci mostra attraverso una IGstory ilappartamento nel quale andrà a vivere con tutta la famiglia. Insieme a Federico, Leone e Vittoria la Ferragni si trasferirà in un appartamento a dir poco ““. Si tratta infatti di unsu due livelli che si affaccia sulla CityLife di Milano. Il svelato il mistero della posizione dell’deiDa tempo ormai ladyaveva fatto trapelare la notizia del trasferimento di tutta la famiglia in unappartamento. Ma proprio in questi giorni grazie al profilo Instagram della Ferragni e quello dei ragazzi di 131design, scelti dalla coppia per sovrintendere il ...