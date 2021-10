Green Pass, Bonomi: imprese in prima linea contro chi vuole diffondere il caos (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha rimarcato il ruolo delle imprese nell’applicazione delle norme che prevedono l’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro. “Noi imprese abbiamo l’onere di essere la prima linea contro cui mirerà chi vuole difendere il caos. Perché a noi spetta il controllo del Green Pass, delegato in forma sussidiaria dallo Stato, a nostre spese, con la nostra organizzazione”, ha dichiarato durante nel suo intervento all’assemblea degli generale di Confindustria Bergamo. “Noi eravamo da tempo per l’obbligo vaccinale. Purtroppo, le condizioni politiche non hanno permesso di perseguire questa strada – ha aggiunto –. Il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il presidente di Confindustria, Carlo, ha rimarcato il ruolo dellenell’applicazione delle norme che prevedono l’obbligo delsul luogo di lavoro. “Noiabbiamo l’onere di essere lacui mirerà chidifendere il. Perché a noi spetta illlo del, delegato in forma sussidiaria dallo Stato, a nostre spese, con la nostra organizzazione”, ha dichiarato durante nel suo intervento all’assemblea degli generale di Confindustria Bergamo. “Noi eravamo da tempo per l’obbligo vaccinale. Purtroppo, le condizioni politiche non hanno permesso di perseguire questa strada – ha aggiunto –. Il ...

