Ginnastica | Mondiali 2021 | la novità dell’attrezzatura TaiShan Corpo libero da urlo Le difficoltà di un marchio non conosciuto

L'attrezzatura TaiShan viene impiegata molto raramente sui campi internazionali di Ginnastica artistica, ma sarà grande protagonista ai Mondiali 2021, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Si tratta di un brand molto noto a livello globale e di assoluta efficienza, ma che non trova così tanto spazio negli eventi di punta. Bisogna risalire ai Mondiali 2018 a Doha (Qatar) per ritrovare una manifestazione di primo piano con questi materiali. Nelle palestre dell'universo occidentale, Italia in primis, non ce n'è praticamente traccia e i ginnasti chiaramente non hanno modo di abituarsi. Ogni marca ha delle proprie peculiarità ed è chiaro che un attrezzo di TaiShan, azienda cinese, ha caratteristiche un po' diverse rispetto a quelli di Senoh (Olimpiadi di Tokyo 2020), ...

