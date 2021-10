Eurojackpot oggi | venerdì 15 ottobre 2021 | i numeri vincenti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Estrazionedi15. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, ...

Nuovo weekend in compagnia della combinazione dell'che torna di scena15 ottobre 2021 . La più famosa e ricca lotteria d'Europa continua a far sognare i suoi tanti giocatori sparsi per il continente dopo la sensazionale vincita di ...Tutte le estrazioni che avvengono dal lunedì alla domenica: Million day Lotto SuperEnalottoMillion Day, le giocate a disposizione: il sistema Integrale e quello Ridotto Il gioco del ...ROMA - Nuovo appuntamento della settimana per il SuperEnalotto con il concorso di questa sera, sabato 9 ottobre 2021. Dopo il ...Nessun '5+2' nel concorso Eurojackpot di venerdì 8 ottobre. Tre i '5+1', realizzati in Germania e Slovacchia. Niente 5+2 nel concorso EuroJackpot n° 40 dell'8 ottobre 2021. Tre i vincitori con punti " ...