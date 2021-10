Draghi “Dal Governo segnale inequivocabile sulla sicurezza sul lavoro” (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati oggi in tema di sicurezza sul lavoro. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi.“Le norme di oggi sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli organici degli ispettorati del lavoro, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere la soddisfazione dele mia per i provvedimenti approvati oggi in tema disul. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul. Come, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario.“Le norme di oggi sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli organici degli ispettorati del, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli. Vogliamo dare un: non si risparmia ...

Draghi "Dal Governo segnale inequivocabile sulla sicurezza sul lavoro" ROMA (ITALPRESS) – "Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati oggi in tema di sicurezza sul lavoro. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile ...

