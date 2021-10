Dopo il tapiro a Ambra Laura Chiatti spiega a Striscia la differenza tra satira e cattivo gusto (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ironia di Striscia ha fatto arrabbiare tutti, paradossalmente l’unica che ha dimostrato un’eleganza da vera donna dello showbiz è stata la stessa Ambra: composta, ironica ed evidentemente provata dalla notorietà che una storia di questo genere non merita. Della rabbia di Jolanda Renga abbiamo già parlato, lei figlia di Francesco e dell’attrice. Ma la giornata è stata caratterizzata dall’ira dei social e di tante amiche della stessa attrice che hanno condannato Striscia, Steffelli ed un’ironia che si capisce a fatica. View this post on Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@LauraChiatti82) “Laura Chiatti lo ha definito “bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ironia diha fatto arrabbiare tutti, paradossalmente l’unica che ha dimostrato un’eleganza da vera donna dello showbiz è stata la stessa: composta, ironica ed evidentemente provata dalla notorietà che una storia di questo genere non merita. Della rabbia di Jolanda Renga abbiamo già parlato, lei figlia di Francesco e dell’attrice. Ma la giornata è stata caratterizzata dall’ira dei social e di tante amiche della stessa attrice che hanno condannato, Steffelli ed un’ironia che si capisce a fatica. View this post on Instagram Un post condiviso da(@82) “lo ha definito “bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista ...

