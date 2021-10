Ballottaggi 2021: dove si vota, quando e come. Una guida veloce (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ballottaggi 2021: dopo il primo turno delle amministrative tenutosi due settimane fa, in moltissimi comuni italiani (quelli con più di 15mila abitanti) si riaprono le urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. SI torna ai seggi dove i candidati sindaco non hanno superato quota 50% delle preferenze: si vota anche in importantissime città come Roma, Torino e Trieste. Elezioni Comunali 2021: come è andato il primo turno delle amministrative Ballottaggi 2021: dove e quando si vota? Ballottaggi 2021: al primo turno delle ultime amministrative svoltosi tra il 3 e il 4 ottobre sono stati ben 19 i capoluoghi di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 ottobre 2021): dopo il primo turno delle amministrative tenutosi due settimane fa, in moltissimi comuni italiani (quelli con più di 15mila abitanti) si riaprono le urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre. SI torna ai seggii candidati sindaco non hanno superato quota 50% delle preferenze: sianche in importantissime cittàRoma, Torino e Trieste. Elezioni Comunaliè andato il primo turno delle amministrativesi: al primo turno delle ultime amministrative svoltosi tra il 3 e il 4 ottobre sono stati ben 19 i capoluoghi di ...

