Scienza, che cosa ci rende umani? La risposta è nel DNA non codificante (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il DNA non codificante potrebbe contribuire a spiegare le motivazioni alla base dell'evoluzione cerebrale umana, cosi' diversa da quella caratteristica delle specie animali. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, condotto dagli scienziati dell'Università di Lund, in Svezia, che hanno esaminato il codice genetico degli esseri umani in relazione a quello dei nostri parenti evolutivamente piu' prossimi, gli scimpanze'. Il team, guidato da Johan Jakobsson, ha utilizzato le cellule staminali coltivate in laboratorio per valutare le differenze tra la specie umana e quella dei primati. "Abbiamo riprogrammato cellule epiteliali della pelle – spiega l'autore – ed esaminato le cellule che avevamo sviluppato in cellule cerebrali". Gli esperti hanno coltivato cellule cerebrali da umani e scimpanze', confrontando il ...

